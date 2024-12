Besuch aus dem Landkreis Dillingen im Landtag

Auf Einladung des Landtagsabgeordneten Manuel Knoll (CSU) besuchten 100 Besucherinnen und Besucher kürzlich den Bayerischen Landtag. Die Gäste, darunter Mitglieder des Kreisfeuerwehrverbands Dillingen, der Jugendfeuerwehr Pfaffenhofen, der Landjugend Lutzingen und der Musikkapelle Lutzingen, erhielten Einblicke in die Arbeit des Parlaments. Nach dem gemeinsamen Mittagessen in der Landtagsgaststätte empfing Knoll die Gruppe im Plenarsaal. Dort folgte eine angeregte Diskussion über aktuelle politische Themen. Knoll gab den Besucherinnen und Besuchern einen Einblick in seine Arbeit und beantwortete Fragen zum Ehrenamt und politischen Prozessen in Bayern. Anschließend erhielten die Gäste in einer Führung durch das Landtagsgebäude Eindrücke über die Arbeitsabläufe der Abgeordneten. Zum Abschluss blieb den Besucherinnen und Besuchern noch Zeit, die Münchner Innenstadt und die verschiedenen Christkindlmärkte zu erkunden, bevor es mit dem Bus wieder zurück in die Heimat ging. (AZ)

