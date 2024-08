Oberthürheims neuer Wasser-Hochbehälter geht an den Start

Mit einer eindrucksvollen Festveranstaltung hat die Gemeinde Buttenwiesen ihr neues Trinkwasser-Reservoir gewissermaßen hochleben lassen. Direkt am Standort des riesigen Hochbehälters hinter dem weniger als 300 Einwohner zählenden Dorf kamen offiziellen Angaben zufolge mehr als 70 Gäste – darunter Vertreter der Projektbeteiligten – in einem eigens aufgestellten Festzelt zusammen. Später machten sich mehr als zehnmal so viele Bürger zur Besichtigung der modernen Anlage auf. Zuvor hatten prominente Redner auf die besondere Bedeutung des Trinkwassers hingewiesen, ohne dabei die folgenreichen Überschwemmungen vor zwei Monaten zu verschweigen.

