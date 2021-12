Wo man im Kreis Dillingen einen Corona-Schnelltest machen kann

Vor Weihnachten wollen sich viele auf das Coronavirus testen lassen. Es gibt zwar immer weniger freie Termine - doch das Testangebot im Kreis Dillingen wächst.

Stäbchen in die Nase, 15 Minuten warten und dann ab zur Familienfeier? So ähnlich könnte es an diesem Weihnachten aussehen. Im Vergleich zum Fest 2020 sind Tests nun keine (ganz so große) Mangelware mehr, viele sind geimpft oder genesen. Wird es also ein Fest mit Test? Mancherorts, etwa bei der Lauinger DLRG oder in Sontheim wurden die Testtermine schon ausgebaut. Wir haben uns umgeschaut, wo es noch Kapazitäten gibt.

Wo kann man sich vor den Feiertagen mit Termin testen lassen (Stand Donnerstag)?

Dillingen:

Teststation des Landratsamtes (Weberstraße 14): Testtermine sind teils auch an den Feiertagen möglich. Anmeldung erforderlich unter landkreis-dillingen.de/anmeldung-zum-abstrich-im-testzentrum-in-dillingen-a.d.donau oder telefonisch unter 09071/514888, erreichbar von Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 15.30 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 11 Uhr.

Fitnesscenter Fit you (Johannes-Scheiffele-Straße 15): Freie Termine bis einschließlich 22. Dezember.

Lauingen:

Ecocare Testzentrum, am Lidl-Parkplatz in Lauingen. Die Registrierung erfolgt entweder über die Seite des Landratsamtes oder über die Ecocare App im App Store (IOS). Eine Registrierung ist erforderlich und sollte bereits vor dem Eintreffen am Testzentrum erfolgen. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag vom 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Es gibt vor Weihnachten kaum noch freie Termine.

Friseur Wörrle: Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, sowie Samstag von 7.30 bis 12.30 Uhr. Telefonische Anmeldung unter 09072/4554, Online-Anmeldung unter coronatest-ostalb.de/index.php/terminbuchung-lauingen-frisoer-woerrle. Bis einschließlich 24. Dezember waren am Donnerstag noch Testtermine offen.

Vereinsheim der DLRG in Lauingen (An der Schießstätte 14): geöffnet am 24. und 31. Dezember jeweils von 9 bis 12 Uhr. Anmeldung erforderlich über die Seite dillingen-donau.dlrg.de/corona-schnelltest.

Höchstädt: Stadtapotheke mit der Stadt und Baselt Event & Service (Prinz-Eugen-Str. 11): geöffnet auch am 24. Dezember. Mehr dazu auf schnelltest-höchstädt.de oder telefonisch (Mittwoch von 9 bis 12 Uhr) unter 09074/1009. Für Heiligabend sind noch Plätze frei.

Gundelfingen: Löwen-Apotheke (Professor-Bamann-Str. 9): Nur mit Online-Anmeldung. Freie Termine stehen im Internet unter testtermin.de/loewen-apotheke-gundelfingen#termin. Dort sind bis einschließlich 24. Dezember noch Termine frei.

Wertingen: Marien Apotheke (Marktplatz 15): am 24. und 31. Dezember wird von 8.25 bis 11.30 getestet. Anmeldung unter Telefon 08272/2068 erforderlich. Noch gibt es vereinzelte Termine.

Dischingen: Friseur Wörrle (Schloßstraße. 5), Terminbuchung unter coronatest-ostalb.de/index.php/terminbuchung-dischingen-frisoer-woerrle.

Wo kann man sich an den Feiertagen ohne Termin testen lassen?

Sontheim R.L. Gesundheit UG (Hauptstraße 21): Test auch an den Feiertagen. Mehr dazu unter schnelltest-zentrum-sued.de

Syrgenstein (Klingenplatz 7): R.L. Gesundheit UG: 24. bis 26. Dezember sowie 31. Dezember bis 1. Januar von 10 Uhr bis 12 Uhr.

Wertingen Martinus Apotheke und ASB (Badgasse 7): 24. bis 26. und 31. Dezember bis 1. Januar jeweils von 9 bis 12 Uhr. Auch Anmeldung möglich unter: meintest.brk.de. Außerdem gibt es noch Testmöglichkeiten in der Marienapotheke. Das Team der Apotheke bittet um eine vorherige telefonische Terminvereinbarung unter der Rufnummer 08272 / 20 68. Die Testzeiten sind am 24. Dezember und an Silvester, 31. Dezember, jeweils von 8.30 bis 11.30 Uhr.

Gundelfingen ASB Teststation (Obere Bleiche 2): 24./25./26. Dezember von 9 bis 12 Uhr, 31. Dezember/1. Januar. Auch Anmeldung möglich unter: meintest.brk.de.

Welche weiteren Teststationen sind geplant?

Bis zum 15. Dezember konnten neue Teststellen vom Gesundheitsamt beauftragt werden. Alle haben ihren Genehmigungsbescheid bekommen und müssen dem Landratsamt ihre Anmeldemodalitäten und Öffnungszeiten melden, sobald die Teststation den Betrieb aufnimmt.

Im Einzelnen sind dies:

Dillingen

Drive-in-Test Dillingen: Otto-Brenner-Straße 17, Parkplatz Pflanzen Spengler,

Teststelle Testen Südwest Edeka Dillingen, Rudolf-Diesel-Straße 10,

Citytest, Große Allee 32.

Lauingen

COV-Check Bürgerteststation Lauingen, Riedhauserstraße 3,

BRK Wasserwacht Lauingen, Stadthalle Lauingen, Brüderstraße 21.

Gundelfingen

Physioboxx Gundelfingen, Obere Vorstadt 37b.

Mobile Teststelle Erich Kraus

Wie kommt man an einen PCR-Test?

Wer „einfach so“ einen PCR-Test machen will, ist das kostenpflichtig, teilt Gesundheitsamtsleiterin Uta-Maria Kastner mit. Bei Anordnungen des Gesundheitsamtes oder für die in der Testverordnung definierten Situationen ist die PCR-Testung kostenfrei. Beide Testvarianten können in den derzeitigen Testzentren (Dr. Schneider Apotheken Dillingen; Firma Ecolog (Lidl) Lauingen und im kommunalen Testzentrum Dillingen in der Weberstraße durchgeführt werden.

In Wertingen und Gundelfingen (definitive Standorte für die Container noch nicht bekannt) will ein Unternehmen neben Schnelltestungen demnächst auch PCR-Testungen durchführen.

Alle im Landkreis Dillingen für PCR Testungen beauftragten Teststationen müssen bei Anspruch auf eine kostenlose PCR-Testung nach der Testverordnung etwa nach positivem Schnelltest diese auch kostenfrei durchführen.

Notwendige PCR- Testungen zur Abklärung von Symptomen werden durch die Hausärztinnen und Hausärzte gemacht und an den Feiertagen in der Infektsprechstunde der Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung im Krankenhaus Dillingen durchgeführt, so Kastner.

Kommt das Gesundheitsamt derzeit mit den Corona-Fallmeldungen hinterher?

Laut Uta-Maria Kastner werden im Landkreis Dillingen vom Gesundheitsamt täglich immer alle gemeldeten Fälle tagesaktuell an das RKI (über das LGL) weitergemeldet. „Vorübergehend konnten während der letzten zwei Wochen die gemeldeten Fälle teilweise erst mit zwei bis drei Tagen Verzögerung kontaktiert werden, die Labormeldungen werden aber täglich an das RKI übermittelt.“

Das Testzentrum des Dillinger Gesundheitsamts in der Weberstraße. Foto: Berthold Veh (Archiv)

Mit den Laborergebnissen aus dem kommunalen Testzentrum, Weberstraße 14 könne spätestens innerhalb von 48 Stunden gerechnet werden, meistens jedoch früher.

Auch bei den Laboren entspanne sich die Situation gerade wieder. „Für eine Entlastung der Labore sorgt auch die im Landkreis praktizierte Vorgehensweise, dass für die Entlassung aus der Quarantäne beziehungsweise Isolation in der Regel auch ein negatives Schnelltestergebnis genügt“, so Kastner.