Winterliche Straßenverhältnisse führen zu drei Unfällen im Kreis Dillingen

Winterliche Straßenverhältnisse haben in der Nacht von Freitag auf Samstag auch im Landkreis Dillingen zu Unfällen geführt. Gegen 1.30 Uhr war ein 36-Jähriger mit seinem Auto auf der Bundesstraße B16 von Lauingen in Richtung Höchstädt unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der Wagen auf Dillinger Gemarkung laut Polizeibericht ins Rutschen und kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Dabei stieß das Auto gegen mehrere Verkehrszeichen.

Fünf Insassen im Auto bleiben zum Glück unverletzt

Die linke Fahrzeugseite wurde stark beschädigt, den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 24.000 Euro an. Sowohl der Fahrer als auch seine vier Mitfahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Den 36-Jährigen erwartet jedoch eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige, sein Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Auto überschlägt sich bei Baumgarten

Zuvor hatte sich im Aislinger Gemeindeteil Baumgarten ein Unfall ereignet. Ein 67-Jähriger war mit seinem Pkw gegen 19.10 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Schnuttenbach in Richtung Baumgarten gefahren. Kurz vor Baumgarten kam der Mann mit seinem Auto laut Polizeibericht alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen rutschte über den Straßengraben in ein angrenzendes Feld und überschlug sich einmal seitwärts. Dabei entstand am Auto nach Angaben der Polizei ein massiver Sachschaden in Höhe von geschätzt etwa 10.000 Euro. Der 67-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Ihn erwartet jedoch eine Anzeige. Die Feuerwehr Baumgarten war mit zehn Helfern im Einsatz und barg den Wagen.

Unfall in Zöschlingsweiler: Achsbruch an Auto

Zu einem weiteren Unfall kam es gegen 22.15 Uhr in Zöschlingsweiler. Ein 27-Jähriger bog mit seinem Pkw von der Schabringer Straße nach rechts in die Matthias-Sieber-Straße ab. Dabei geriet er mit seinem Fahrzeug ins Rutschen und stieß mit dem linken vorderen Rad gegen den linken Randstein. Dabei brach die Achse am Auto, der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Der Wagen wurde abgeschleppt. Den 27-Jährigen erwartet eine Anzeige. (AZ)