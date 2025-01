24-Jähriger flüchtet in Dillingen mit mehr als 100 km/h vor der Polizei

In der Donauwörther Straße in Dillingen, Ecke Justus-von-Liebig-Straße, wollte die Polizei am Montagabend gegen 22 Uhr ein Auto zur allgemeinen Verkehrskontrolle anhalten. Nachdem sich die Beamten im Zivilfahrzeug zu erkennen und dem Fahrer das Zeichen zum Anhalten gegeben hatten, beschleunigte das zu kontrollierende Fahrzeug stark und entfernte sich in Richtung Innenstadt. Die Streife nahm die Verfolgung auf. Streckenweise fuhr der Flüchtende innerorts auf der Donauwörther Straße nach Polizeiangaben mit einer Geschwindigkeit von weit über 100 km/h. Das flüchtende Fahrzeug blieb schließlich in der Klemens-Mengele-Straße stehen und der 24-jährige Fahrer konnte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Wie sich herausstellte, war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem stand er unter dem Einfluss von Cannabis. Auch das Auto hatte er ohne das Wissen des Halters genommen und war unerlaubt damit unterwegs. Der 24-Jährige musste folglich seine Fahrt beenden und die Beamten zur Blutentnahme ins Dillinger Krankenhaus begleiten. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt oder gefährdet. Der 24-Jährige muss sich nun wegen einer Reihe von Verkehrsdelikten verantworten. Er wurde wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie der Trunkenheit im Verkehr infolge des Einflusses von Cannabis angezeigt. (AZ)