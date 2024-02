Die Band Impact wird in Hausen "alle Regler auf elf drehen"

Im Mittelpunkt steht die neue Single der Dillinger Landkreis-Band, die am Freitag erschienen ist. Der Song könne gegen die Spaltung helfen, glaubt die Gruppe.

Die Landkreis-Band Impact rockt an diesem Samstagabend, 24. Februar, im Vereinsheim in Hausen. "Und da werden wir alle Regler auf elf drehen", sagt Drummer Ian Hendrik. Der Dillinger bezieht sich dabei auf den legendären Film "This is Spinal Tap" aus den 1980er-Jahren. Normalerweise gehen die Regler der Verstärker bis Stufe zehn. "In dem Film wird alles auf elf gedreht", sagt Hendrik. Das bedeutet: Impact wird es im Hausener Vereinsheim richtig krachen lassen.

Die Vorband Despise hat am Donnerstag aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Am Freitag lief fieberhaft die Suche nach einem Ersatz, wie der Schlagzeuger mitteilt. Der Auftritt von Impact hat einen besonderen Anlass. Die Gruppe veröffentlichte am Freitag, 18 Uhr, ihre neue Single "Heavy Metal Maniacs" gemeinsam mit einem Musikvideo. Sie soll einen Vorgeschmack auf das zweite Album der Band liefern, das noch im zweiten Quartal dieses Jahres veröffentlicht werden soll.

Erste Single der Dillinger Band wurde weltweit 140.000 Mal gestreamt

Im Sommer 2020 hatte Impact mit der ersten Single "We Want Out" für Furore gesorgt. "Da konnten wir weltweit über 140.000 Streams einfahren", erläutert Ian Hendrik. Bei der Tour im Jahr 2022 absolvierte die Gruppe eigenen Angaben zufolge mehr als 20 Auftritte in Süddeutschland mit insgesamt rund 10.000 Besuchern und Besucherinnen. Im August 2022 seien allein zum Konzert in der Königstraße mehr als 800 Menschen gekommen.

Der Song "Heavy Metal Maniacs" handelt vom Zusammenhalt der Rock- und Metal-Gemeinschaft auf der ganzen Welt. Das Lied könne "in diesen schwierigen Zeiten der sozialen Spaltung zusammenschweißen", glaubt die Gruppe. Es finden sich in dem Song Textzeilen wie "No one cares, if you are black or white, we are children of this earth", was übersetzt so viel heißt wie "Es interessiert niemanden, ob man schwarz oder weiß sei, denn wir sind alle Kinder dieser Erde".

Einlass im Vereinsheim in Hausen ist am Samstag um 19 Uhr. Um 20 Uhr soll die Vorband beginnen, nach der am Freitag noch gesucht wurde. Impact will um 21.30 Uhr loslegen. Die After-Show-Party beginnt um Mitternacht. (mit PROB)

