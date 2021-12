Schabringen

So geht es der Schabringer Familie nach der schlimmen Brandkatastrophe

Plus Das Haus von Familie Zimmermann ist vor einem Monat in Flammen gestanden. Es ist nicht mehr bewohnbar. Sie verliert alles. Trotzdem wollen sie jetzt von Herzen bedanken.

Von Simone Bronnhuber

In vielen Wohnzimmern leuchten schon die geschmückten Christbäume. Weihnachten steht vor der Tür. Die letzten Wunschzettel werden noch geschrieben, die restlichen Geschenke besorgt. Ganz anders bei Familie Zimmermann aus Schabringen. Heilig Abend ist für sie weit weg. Dennoch wird der 24. Dezember 2021 für Mama Sabine (55) und ihre drei Kinder Luca (13), Celine (22) und Tamara (25) wohl einer der emotionalsten Weihnachtsabende seit je her. Denn, dass die Familie gemeinsam zusammensitzen und feiern kann, ist dieses Jahr nicht selbstverständlich. Vor genau einem Monat haben die Mutter und ihre Kinder ihr komplettes Hab und Gut verloren. Von jetzt auf gleich. Ihr Haus hat am Mittwochmorgen, 24. November, gebrannt. Mit schlimmen Folgen: Es ist nicht mehr zu retten, die Familie stand vor dem Nichts. Ohne Zuhause.

