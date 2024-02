Lauinger Schülerinnen fahren mit Top-Athletin nach Oberstdorf

Die Zehntklässlerinnen des Albertus-Gymnasiums proben mit der ehemaligen Olympiateilnehmerin Hanna Kolb das Skilanglaufen aus. Der Lernfortschritt ist beachtlich.

Für die Zehntklässlerinnen des Albertus-Gymnasiums Lauingen eröffnete sich kürzlich eine einmalige Chance: Sie durften zusammen mit ihrer Sportlehrerin und dreifachen Olympiateilnehmerin Hanna Kolb die Oberstdorfer Loipen erobern. Da dieser Jahrgang aufgrund von Corona bisher auf nahezu alle Schulfahrten, inklusive des Skilagers, verzichten musste, waren es für fast alle Schülerinnen die ersten Versuche auf den schmalen und wackligen Brettern. Obwohl es in Strömen regnete, traten 22 Schülerinnen und ihre zwei Sportlehrerinnen die Fahrt nach Oberstdorf ins WM-Stadion an, wo sie das durch die Skitechnikschule Oberstdorf bereitgestellte Material in Empfang nahmen.

Lauingerinnen haben viel Natur in Oberstdorf erlebt

Trotz großer Ungeduld die Loipen endlich zu stürmen, mussten zunächst Vorübungen und Skigewöhnung mit nur einem Ski absolviert werden. Auch der sehr nasse Schnee und die immer nasser werdende Kleidung hielten die Mädchen nicht davon ab, mit großer Motivation und Spaß fleißig an ihrer Technik zu arbeiten. Nach der Mittagspause ging es in vielerlei Hinsicht bergauf: Endlich durfte die gesamte Ausrüstung verwendet werden, die Sonne blitzte immer wieder durch die Wolken und auch einer größeren Runde auf der Loipe stand nichts mehr im Wege. So bekamen die Schülerinnen auch noch die Skiflugschanze und die herrlich frühlingshafte Natur des Stillachtals zu sehen.

Trotz vieler anfänglicher Stürze, durchnässter Kleidung und des teilweise sehr tiefen Schnees war es für alle ein einmaliges Erlebnis, das noch lange im Gedächtnis bleiben wird. Auch der Lernfortschritt war beachtlich und es kristallisierten sich dabei einige echte Langlauftalente heraus. Ein großer Dank gilt allen Sponsoren, die diese Fahrt finanziell unterstützt und damit ermöglicht haben.

