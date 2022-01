Schwenningen

12:01 Uhr

Diese Frauen aus Schwenningen stricken für Obdachlose

Plus Einige Frauen in Schwenningen fertigen Socken, Schals, Mützen und Handschuhe, damit es Menschen ohne Dach über dem Kopf im Winter warm haben. Was dahinter steckt.

Von Susanne Klöpfer

Die Stricknadeln klappern, das Wollknäuel wird weniger, die Frauen um den Tisch ratschen. In der warmen Stube von Birgit Kampfinger in Schwenningen türmen sich Socken, Schals, Handschuhe, Stirnbänder und Mützen – alles, was an einem kalten Wintertag wärmt. Bis vor einem Jahr kannten sich die Frauen aus Schwenningen, die um den Tisch sitzen, teilweise noch nicht. Doch eins verbindet sie: die Leidenschaft für das Stricken. Ein Hobby, dass sie nun dafür nutzen, um Menschen zu helfen, die kein Dach über dem Kopf haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

