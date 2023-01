Fische bei der Schwenninger Staustufe sollen besser durchkommen

Die LEW Wasserkraft baut eine neue Aufstiegsanlage und setzt auf mehr Durchgängigkeit für die Tiere. So sieht der Zeitplan aus.

In diesem Jahr stehen umfangreiche Arbeiten an der Donau an, mit denen die Durchlässigkeit für Fische weiter verbessert wird. Hierzu zählt die neue Fischaufstiegsanlage an der Staustufe Schwenningen. Der Baustart der Anlage ist für den Herbst geplant. In Vorbereitung dazu werden aktuell an Teilflächen des Kraftwerks Rodungsarbeiten durchgeführt. Während der Rodung und später während der Bauarbeiten müssen die betroffenen Straßen und Wege zeitweise gesperrt werden, so steht es in der Pressemitteilung der Lechwerke.

Mit der Fischaufstiegsanlage in Schwenningen setzt LEW Wasserkraft (LWK) die Wiederherstellung der Durchgängigkeit für Fische an der Donau fort. Das geschieht gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie. Die gesamte Baumaßnahme ist im Vorfeld mit allen beteiligten Behörden eng abgestimmt (Umweltschutz, Wasser- und Baubehörden).

Für Flora und Fauna im Donautal

Der Baubeginn der Fischwanderhilfe ist für den Herbst anvisiert, die Fertigstellung für 2024. Die Rodungen haben bereits jetzt begonnen und werden im Februar abgeschlossen sein, um die Brut- und Vegetationszeiten von Flora und Fauna zu berücksichtigen. Die für das Umgehungsgerinne vorgesehenen Flächen sind sorgfältig gewählt. Ein Büro für Landschaftsarchitektur und die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes Dillingen haben alle Schritte gemeinsam mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Nördlingen (AELF) abgestimmt, heißt es weiter.

Verständnis von Radfahrern und Fußgängern

Während der Rodungsarbeiten müssen aus Sicherheitsgründen die Kraftwerksstraße und die Damm- und Uferwege zeitweise gesperrt werden, währenddessen weisen Schilder auf den Baubetrieb hin. LEW Wasserkraft GmbH bittet als Bauträger die Fußgänger und Radfahrer um Verständnis. Über die Sperrungen im Herbst informiert LWK rechtzeitig vor Baubeginn.

Das Kraftwerk Schwenningen gehört zu den leistungsstarken Donaukraftwerken der Mittlere Donau Kraftwerke AG (MDK). Die vier Wasserkraftwerke Dillingen, Höchstädt, Schwenningen und Donauwörth erzeugen jährlich rund 215 Millionen Kilowattstunden Strom aus erneuerbarer Energie. Mit dieser Menge können mehr als 61.000 Haushalte das ganze Jahr über mit elektrischer Energie versorgt werden. Die vier MDK-Kraftwerke an der Donau werden von LEW Wasserkraft betrieben und von der Zentralwarte in Gersthofen bei Augsburg aus gesteuert. (AZ)

Lesen Sie dazu auch