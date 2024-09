Polizeikontrollen in Schwenningen und Höchstädt

Beamte der Polizeiinspektion Dillingen führten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Höchstädt und in Schwenningen Geschwindigkeitskontrollen durch. Gegen 22.55 Uhr konnten die Beamten in der Donauwörther Straße in Höchstädt einen 27-jährigen Motorradfahrer mittels Laserhandgerät messen. Er war innerorts bei erlaubtem Tempo 50 mit 86 Stundenkilometern unterwegs. Der 27-Jährige gab bei der Anhaltung vor Ort an, soeben von einem Fahrsicherheitstraining zu kommen und schnell nach Hause zu wollen. Ihn erwartet nun neben einem Bußgeld unter anderem auch ein Fahrverbot.

Mann darf nicht mehr weiterfahren

Kurz nach 2.30 Uhr hielten die Beamten aufgrund eines Geschwindigkeitsverstoßes mit einer Überschreitung von 15 Stundenkilometern in der Bundesstraße in Schwenningen einen 50-jährigen Autofahrer auf. Der Autofahrer war mit über 1,1 Promille absolut fahruntüchtig. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und stellten seinen Fahrzeugschlüssel sicher. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 50-Jährigen. (AZ)