Seit 50 Jahren am Standort Bissingen: Molkerei Gropper feiert

Die Molkerei Gropper feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen am Standort Bissingen. Seit 1974 ist das Unternehmen in der Region ansässig, zunächst am Ortseingang in der Hohenburgstraße und später am Ortsende in Richtung Kesselostheim. Ein halbes Jahrhundert in Bissingen feierte das Familienunternehmen in diesen Tagen mit einem großen Mitarbeiterfest auf dem Werksgelände.

Die Firmengeschichte der Molkerei Gropper begann bereits vor fast 100 Jahren in Donauwörth und zeichnet sich durch stetiges und nachhaltiges Wachstum aus: 1929 übernahm Heinrich Gropper Senior die Käserei und die Gastwirtschaft „Zum Eisenhammer“ und gründete in Berg bei Donauwörth die „Molkerei Gropper“.

Der heutige Inhaber Heinrich Gropper trat 1993 ins Bissinger Unternehmen ein

1993 trat der heutige Inhaber Heinrich Gropper mit 27 Jahren in die Firmenleitung ein. Frische Ideen und kluge Investitionen brachten laut Pressemitteilung weiteres Wachstum – und bald war mehr Platz nötig. Nach zwei Jahren intensiver Planung und weiteren 15 Monaten Bauzeit bezog Gropper 1996 die neuen Gebäude am Ortsrand von Bissingen. Der damals hochmoderne Neubau vereinte in perfekter Weise die wirtschaftlichen und ökologischen Ansprüche der Molkerei Gropper. Gelegen im malerischen Kesseltal zwischen Hügeln, Wäldern und Wiesen, befindet sich hier nach wie vor der Hauptstandort des Unternehmens, der seit 1996 kontinuierlich ausgebaut, erweitert und modernisiert wurde. Eine große Rolle spielt dabei die stetige Verbesserung der Energieeffizienz mit vielen Investitionen.

Heinrich Gropper ließ die vergangenen 50 Jahre Revue passieren und dankte den Mitarbeitenden. Foto: Z-Studio – Jonas Ziegler

Als wichtiger Arbeitgeber in der Region nimmt Gropper auch seine Verantwortung wahr, bildet in neun Berufen aus und bietet drei duale Studiengänge an. Rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kamen zum Herbstfest zusammen, um 50 Jahre Gropper in Bissingen zu feiern. Firmeninhaber Heinrich Gropper zitierte in seiner Ansprache den ehemaligen Fußballtrainer Berti Vogts: „Der Star ist die Mannschaft“. (AZ)