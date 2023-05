Richtfest für den Neubau des Naturkindergartens in Sontheim

Die Bauarbeiten am neuen Kindergarten in Sontheim laufen seit Februar. Nach einer „ganz ordentlichen Sontheim-Geschwindigkeit“, wie Bürgermeister Rief betonte, wurde nun das Richtfest gefeiert.

Schon von Weitem war der mit bunten Kreppbändern geschmückte Richtbaum neben der Baustellentafel in Sontheim an der Brenz zu sehen. Hoch oben vom Dach des fertiggestellten Rohbaus eröffnete Bürgermeister Tobias Rief das Fest und bedankte sich bei allen Handwerkern, die „so engagiert gearbeitet haben“ und ohne deren „enormen Einsatz“ dies nicht möglich gewesen wäre. Rief merkte an, dass sich der Bau im Zeitplan bewegt. Anfang Februar 2023 wurde mit dem Neubau in der Bergstraße 60 begonnen. Die Eröffnung des neuen Naturkindergartens soll am 22. August sein.

„Die Feierstunde hat geschlagen, es ruhet die geübte Hand. Nach harten, arbeitsreichen Tagen, grüßt stolz der Richtbaum nun ins Land“. Mit diesen einleitenden Worten gab Zimmermeister Mack die Freude über das gute Gelingen des Bauwerks zum Ausdruck. Er bat Gott, „der in Gefahren uns allzeit so treu bewahrt“ um Segen für das Bauwerk. Wie es der Brauch will, erhob Mack das erste Glas Wein auf die Bauherrschaft, das zweite auf die Trägerschaft und das dritte auf die Baufachleute und ließ das ausgetrunkene Glas beim Hinabwerfen zu Bruch gehen.

Pfarrer Ulrich Erhardt freute sich wie seine Vorredner über den zügigen Baufortschritt. „Der Deckel ist drauf. Das heißt das Bauwerk ist geschützt“, stellte er fest und bat Gott „dass er den Bau und die Menschen, die das Gebäude nutzen, schützt“. Nach einem ersten Rundgang durch die neuen Räume, lud die Gemeinde die Handwerker auf einen Richtschmaus ein. (AZ)