Fünf starke Frauen – welche landet bei der Dillinger Landkreis-Sportlerwahl vorne?

Sportlerwahl: Zwei erfolgreiche „Dreikämpferinnen“, eine Schach-Meisterin, eine flotte Mountainbikerin und eine Turn-Seriensiegerin stellen sich 2022 dem Votum unserer Leser und Leserinnen.

„Ladies first“ heißt es auch dieses Jahr – und so stellen sich zum Start der Sportlerwahl 2022 zuerst die fünf erfolgreichen Damen vor:

Sabrina Klotz war heuer beim Ironman auf Hawaii dabei. Foto: SabrinaKlotz

Sabrina Klotz

Einen Lebenstraum hat sich die 23-Jährige dieses Jahr mit der Teilnahme am Ironman auf Hawaii erfüllt. Als jüngste Deutsche schwamm, radelte und lief sie dabei auf den 13. Platz in ihrer Altersklasse. Und bei der Ironman-Europameisterschaft in Frankfurt konnte sie sich mit der Silbermedaille schmücken. Sportliche Ziele hat die Gundelfingerin, die in ihrer Freizeit auch gerne mit den Inlinern oder auf dem Snowboard unterwegs ist, natürlich dennoch: Sie möchte sich auf die Mitteldistanz spezialisieren und sich dort für die Weltmeisterschaften qualifizieren.

Lilit Mkrtchyan kombiniert am Schachbrett vorzüglich. Foto: MkrtchyanLilit.JPEG

Lilit Mkrtchyan

Seit ihrem 14. Lebensjahr ist die 40-Jährige Schachprofi und weltweit auf Turnieren am Start. Insgesamt hat die Mannschaftsspielerin des SC Dillingen bereits an zwölf Schach-Olympiaden und neun Weltmeisterschaften teilgenommen. Dieses Jahr spielte sie sich bei der Frauen-EM in Prag auf den vierten Platz und mit dem armenischen Frauen-Nationalteam auf den zwölften Platz der Schacholympiade in Chennai. Wenn sie gerade nicht am Schachbrett sitzt, verbringt sie gerne Zeit mit ihrem Hund, hört Musik oder drückt dem FC Bayern die Daumen.

Theresia Schwenk fährt auf dem Mountainbike oft vorne mit. Foto: SchwenkTheresia.JPEG

Theresia Schwenk

Die Mountainbikerin aus Wittislingen war schon bei der Sportlerwahl erfolgreich. Sie fährt seit Jahren in der nationalen Spitze mit. Seit 2015 radelt die Studentin im World Cup und sich dieses Jahr unter den Top 100 der Weltrangliste – ihre bislang beste Platzierung. Damit nicht genug: In der Bundesliga fuhr die bald 27-Jährige auf den ersten Platz und auch international holte sie erstmalig bei einem Wettkampf „Gold“. Ihr größter sportlicher Traum: die Teilnahme an den Olympischen Spielen.

Daniela Unger ist seit Jahren eine sehr erfolgreiche Triathletin. Foto: DanielaUnger.JPEG

Daniela Unger

Auch die Triathletin, die für den TV Lauingen startet, ist ein ebenso „altbekanntes“ wie strahlendes Gesicht der Sportlerwahl. Ihre Liebe zum Sport entdeckte sie schon als Vierjährige beim Schwimmen. Und so gelangte sie über Turnen, Aerobic und schließlich Laufen zum Triathlon. Trotz ihrer drei Kinder und ihrem Beruf als Gymnasiallehrerin schafft es die 44-jährige, ihr Training in den Alltag einzubauen. Und das sehr erfolgreich: 2022 wurde sie in Vize-Europameisterin in der Altersklasse 40/44.

Katrin Wunderle beherrscht die Gauliga bei den Turn-Damen. Foto: Kati

Katrin Wunderle

Seit 20 Jahren turnt die Sozialarbeiterin erfolgreich für die SSV Höchstädt. 2022 wurde sie zum zehnten Mal in Folge Gaumeisterin im Turngau Oberdonau und belegte den ersten Platz beim Oberdonau-Pokal. Auch in ihrer Freizeit ist die 27-Jährige gerne sportlich unterwegs, sei es beim Tanzen, beim Volleyballspielen oder beim Wandern. Im neuen Jahr möchte sie an der Seniorenmeisterschaft teilnehmen und weitere neue Elemente und Schwierigkeiten erlernen – hauptsächlich aber weiterhin fit und gesund bleiben.

