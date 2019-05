00:03 Uhr

Alle Herren-Teams top

Schretzheim freut sich über Derbysieg

Von Franz Fischer

Mit einer guten Mannschaftsleistung gelang den Schretzheimer Tennis-Herren gegen Höchstädt der erste Saisonerfolg. Benedikt Hirner, Thomas Schuhmair, Manuel Wiedmann, Nicolas Berni legten zur 4:2-Führung vor. Hirner mit Alexander Manlik und Schuhmair/Berni stellten den 6:3-Endstand her.

Umkämpft waren die Einzel der Herren 40 in Bobingen. Christoph Balzer, Neuzugang Markus Wörle und Valerio Valiante setzten sich jedoch durch. Die kluge Doppelaufstellung Thomas Keis/Valiante und Balzer/Wörle führte zum 5:4-Erfolg. Weniger Mühe hatten die Herren 55 gegen Krumbach – 7:2. Nach Zwei-Satz-Siegen von Klaus Raatz, Joachim Schöneich, Stephan Leister, Winfried Götz und Kurt Eberhardt sowie die Doppel punkteten.

Enttäuschung dagegen bei den Damenteams. Die Damen I verloren in Burgau knapp 4:5 (Punkte: Manuela Müller, Stefanie Dietrich, Tina Fischer/Sandra Hartner, Nadine Düsterhöft/Müller). Jeweils mit 1:5 erwischte es die Damen II in Buttenwiesen (Punkt Anja Ehrmann/Tanja Neder) und Damen 40 in Oettingen (Punkt Sabine Pollok/Angelika Fischer).

Weitere Ergebnisse: Knaben 16 – Weißenburg 1:5; Mertingen – Knaben 14 3:3; Bambini 12 – Meitingen 0:6; Reisensburg – Herren 60 5:1; Westendorf – Damen Freundschaftsrunde 5:1

