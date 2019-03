vor 34 Min.

Aschberg-Duell geht an den Gast

Obwohl hier in Schieflage, gewann Timo Czernoch (Mitte) mit seinem SV Holzheim das Derby in Weisingen 2.1.

Weisingen unterliegt trotz 1:0-Führung dem SV Holzheim

Es wurde nichts mit dem Einstandsgeschenk für den neugewählten Vorsitzenden des FC Weisingen, Johann Tesar. Er musste von der Seitenlinie aus mit ansehen, wie seine Kreisklassen-Fußballer nach einer glücklichen 1:0-Halbzeitführung noch alle drei Punkte im Derby an Gast SV Holzheim verloren – 1:2.

Entscheidend für die Niederlage war die Ampelkarte für Tino Gritzuhn nach 55 Spielminuten, der nach wiederholtem Foulspiel frühzeitig zum Duschen geschickt wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Gastgeber alles im Griff und ließen kaum Torraumszenen des SVH zu. Obwohl Spielertrainer Philipp Spring verletzungsbedingt schon nach 35 Minuten vom Feld musste, konnte er mit dem Halbzeitpfiff die Führung bejubeln: Über außen hatten sich die Weisinger gut durchgesetzt und Phlipp Klauser zwang Stefan Almis zu einem Eigentor (45.+2). Zuvor war schon Andreas Marusic an Keeper Florian Hofmeister gescheitert. Nach dem Platzverweis drängten die Holzheimer auf den Ausgleich, den Tino Czernoch erzielte (61.). Und nur fünf Minuten später war das Spiel komplett gedreht, weil Johannes Scheider einen Flankenball perfekt ins lange Eck grätschte. SVHler Peter Haringer schoss kurz vor Ende eine Volleyabnahme knapp über das Ziel. (DUT)

A-Klasse West III

Das erste Spiel nach der Winterpause gegen den Tabellennachbarn Roggden versprach interessant zu werden. Dann ging es sehr schnell für den Gastgeber: 1:0 durch Manuel Behringer (11.). Mörslingen stand sehr gut, Behinger erhöhte in der 22. Minute auf 2:0. Was zunächst nach einer klaren Angelegenheit aussah, wurde nach dem Strafstoß-Anschlusstor durch Sven Demir (51.) spannend. Doch in der 75. Minute verwandelte Florian Mesch nach einem Eberle-Freistoß zum verdienten 3:1 Endstand. Die Gäste agierten nach einer Gelb-Roten Karte ab der 80. Minute in Unterzahl. (ROGE)

Bester Spieler: Manuel Behringer (SCM)

Dennis Gail (SCT) und Ioan Chirica war den Doppel-Torschützen beim Derby (Halbzeit 1:1). Beide verwandelten dabei nach dem Wechsel einen Strafstoß. (dz)

