Auf den allerletzten Drücker

Erst in der Nachspielzeit verhindert der FC Gundelfingen eine Pleite gegen Gersthofen

Von Walter Brugger

Marius Brugger konnte es kaum fassen. „So billige Tore“, kommentierte der Verteidiger des FC Gundelfingen und meinte damit die Gegentreffer, welche die grün-weißen Landesliga-Fußballer im Test gegen den Bezirksligisten TSV Gersthofen hinnehmen mussten. Dass es am Ende trotzdem zu einem 2:2 reichte, lag am Engagement von Peter Matkey, der in der Nachspielzeit den Ball nicht aufgab und mit letztem Einsatz noch auf Tarik Öz brachte, der per Kopf den Ausgleich erzielte.

„Vielleicht ist so ein Dämpfer gar nicht mal schlecht. Meine Jungs haben vor dem Spiel schon ein wenig über die hohen Temperaturen gejammert“, so FCG-Coach Martin Weng, der aber ergänzt: „Der Gegner hatte die gleichen Bedingungen und hat 90 Minuten lang giftig dagegen gehalten. Die haben sich einfach durchgebissen.“

Wobei die Gundelfinger keineswegs lustlos auftraten und auch den besseren Start erwischten. Als TSV-Keeper Jürgen Engelleiter den Ball bei einer Freistoßflanke von Fabio Kühn nicht zu fassen bekam, bedankte sich Rembold per Abstauber mit dem 1:0. Engelleiter machte in der Folge seinen Fauxpas dann wieder wett, als er gegen Philipp Schmid das scheinbar sichere 2:0 verhinderte (33.). Bei einer von insgesamt vier Trinkpausen machte dann Gersthofens Coach Mario Schmidt den Seinen Mut: „Jetzt sind wir besser drin im Spiel.“ Nur Chancen blieben für den Bezirksligisten Mangelware. Was auch daran lag, „dass wir defensiv gut gearbeitet haben“, wie FCG-Trainer Weng betonte. Nur offensiv agierten seine Schützlinge zu fehlerhaft. „Trotzdem müssen wir drei oder vier Tore vorlegen“, so Weng, der dabei auch die Großchance von Matkey im Kopf hatte (79.). Und dann drehten die Gersthofer plötzlich die Partie. Erst schob Aykut Atay frei vor Keeper Dennis Ortner ein (84.), keine 120 Sekunden später stellte Mario Schmidt mit der Stirn den Spielverlauf mit dem 1:2 auf den Kopf. Und der Vorsprung hatte eben bis zur 91. Minute Bestand.

Bereits am Dienstagabend sind die FCG-Fußballer wieder im Einsatz. Dann kommt es um 19 Uhr im Schwabenstadion zum Duell mit dem Bezirksliga-Aufsteiger FC Günzburg.

FC Gundelfingen: Ortner – Rembold, Brugger, Kühn (62. Ost), Reutter, Weichler (62. Wiedenmann) – Noller (62. Oberling), Braun, Müller (62. Leimer) – Schmid (62. Matkey), Öz

TSV Gersthofen: Engelleiter (46. Rehm) – Durner, Gai, Fischer (62. Hampel), Wiesmüller – Oktay Yavuz, Kine (62. Schmidt), Okan Yavuz, Göttler – Secgin (46. Neziri), Atay

Schiedsrichter: Heuberger (TSV Möttingen) Tore: 1:0 Rembold (11.), 1:1 Atay (84.), 1:2 Schmidt (86.), 2:2 Öz (90.+1) Zuschauer: 60

