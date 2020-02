vor 18 Min.

Aus der Revanche wird nichts

Landesligist TV Gundelfingen kann gegen Allach erneut nicht in Bestbesetzung auflaufen – und unterliegt nach schnellem Rückstand. Wertinger Herren-Teams punkten daheim

Nachdem die Landesliga-Herren des TVG das Hinspiel ersatzgeschwächt nicht für sich entscheiden konnten, waren sie entsprechend motiviert für das Rückspiel in eigener Halle gegen den TSV Allach. Allerdings konnte das Gundelfinger Trainergespann Bleher/Bauer/Hander erneut nicht auf den vollen Kader zurückgreifen. Quittung war die 21:19-Heimniederlage. Die Partie begann ganz anders als erhofft, die Gäste lagen bereits nach einer Viertelstunde mit sieben Toren in Führung und verwalteten diesen Vorsprung konsequent bis zur Halbzeitpause – 9:15. „Wir müssen die nötige Aggressivität in der Abwehr an den Tag legen, um ins Spiel zurückzukommen“, stellte Linkshänder Tobias Hander fest. Auch im Angriffsspiel agierten die Gärtnerstädter nach dem Wechsel flexibler und konnten das Spiel nun ausgeglichen gestalten. Der anfängliche Rückstand war aber nicht mehr aufzuholen – 21:29. Nächstes Wochenende gastiert der TV Gundelfingen beim Mitaufsteiger TSV Sauerlach. (MSCH)

Spielfilm: 2:2, 2:9, 5:11, 9:15 – 11:18, 15:21, 17:24, 20:27, 21:29

TV Gundelfingen: Lischka, Brucker; Frieß (2 Tore), Schaarschmidt (1), Kunisch, Gerstmayr, Hander, Bauer (5/1 Siebenmeter), Gutbrod, Krumscheid (2), Frömel (6), Ruchti (2), Hegele (3)

Die Bezirksliga-Herren des TSV zeigten die geforderte Leistungssteigerung und setzten sich zu Hause mit 31:27 im Derby gegen Bäumenheim durch. In der ersten Halbzeit dominierten die Zusamstädter und führten schnell mit fünf Toren. Wieder einmal zeigten Matthias und Manuel Reitenauer ihre ganze Klasse und erzielten bis zur Pause zusammen elf Treffer. Für die Zuschauer war die Partie bereits jetzt entschieden. Doch die Truppe von Trainer Andreas Seitz brachte sich im zweiten Abschnitt selbst in Bedrängnis. Ein Acht-Tore-Vorsprung schmolz bis zur 58. Minute auf 29:27 zusammen. Doch Wertingen behielt die Nerven.

Spielfilm: 8:3, 12:7, 16:10 – 21:15, 25:19, 31:27

TSV Wertingen: Grande, Bestle; Bohatsch (3 Tore), Andreas Reitenauer, Gump (1), Osmani (1), Seitz (2), Reiner (1), Matthias Reitenauer (13/4 Siebenmeter), Thierauf, Straub (1), Manuel Reitenauer (9)

Ebenfalls erfolgreich war Wertingens Reserve, die sich gegen den Bezirksklassen-Tabellenletzten Meitingen II knapp mit 21:19 durchsetzen konnte. Ohne Leistungsträger Nils Schanze und den erkrankten Trainer Tobias Munz gelang der dritte Saisonsieg. (MIGA)

Spielfilm: 3:3, 4:6, 7:10 – 13:14, 17:18, 21:19

TSV Wertingen: Biedermann, Kempter; Andreas Reitenauer, Steininger (6/1), Garmaier (4), Petersen (2), Osmani (3/1), Schwarz (2), Taugnitz (1), Schweizer, Schwab, Bengeser, Manuel Reitenauer (3)

Themen folgen