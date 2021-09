Ausdauersport

vor 50 Min.

Lauinger in ungewohntem Format unterwegs

Das Lauinger Triathlon-Team, hier beim Rennen in Unterschleißheim, schloss die verkürzte Landesliga-Saison im vorderen Mittelfeld ab (von links): Berthold Christian, Stefan Langemeir, Lukas Gruber, Andi Eisele.

Plus Triathlon: Statt vier darf die Landesliga-Mannschaft des TV Lauingen nur zwei Wettkämpfe bestreiten – was der Motivation und Leistung aber keinen Abbruch tat.

In Zeiten von Corona mussten sich auch die Triathleten des Tri TV Lauingen an die aktuellen Gegebenheiten anpassen. In der Landesliga-Abschlusstabelle konnte die Mannschaft der Mohrenstädter die Leistungen aus den vergangenen Jahren weiter verbessern und landete im vorderen Mittelfeld – punktgleich mit drei weiteren Mannschaften auf dem sechsten Tabellenplatz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen