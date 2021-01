10.01.2021

BC Schretzheim hat einen neuen Jugendleiter

Bei der Endrunde 2015 sorgten die Fans des BC Schretzheim für Stimmung in der Wertinger Stadthalle – und feierten den Landkreis-Titel ihrer Mannschaft. Unterstützung von den Rängen können die Kleeblätter jetzt wieder brauchen, wenn es nach den Gruppenspielen für sie noch weitergehen soll.

Beim BC Schretzheim übernimmt Kris Streiber die Position des Jugendfußball-Leiters für den ausgeschiedenen Ulrich Kreuzer.

Streiber leitete von 2018 bis Ende 2020 die Jugend des FC Gundelfingen. Vor dieser Zeit hatte er schon viele Jahre in der Jugendabteilung des BC Schretzheim gewirkt, erst als Trainer und später auch in der Jugendleitung. Beim BCS ist man froh, nun wieder einen erfahrenen Mann an der Spitze der Nachwuchskicker zu haben.

SSV Steinheim und SV Donaualtheim

Zu Streibers Team gehören Holger Kopf, der sich um das Passwesen kümmert, und Sven Kopf, der für die Pressearbeit zuständig ist. Von der D- bis zur A-Jugend spielen die BCS-Jugendlichen in der Spielgemeinschaft mit dem SSV Steinheim und SV Donaualtheim.

Kris Streiber Bild: BC Schretzheim

Die E-, F- und G-Jugend ist bei jedem Verein eigenständig. Vergangene Saison krönte die A-Jugend die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem BOL-Aufstieg. (MDA)

