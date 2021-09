Ein Dillinger Saisonauftakt nach Maß

Plus Badminton-Regionalliga: „Erste“ des TV Dillingen freut sich über ein souveränes 6:2 in eigener Halle gegen Leipzig.

Nach eineinhalb Jahren Corona-Zwangspause flogen jetzt endlich wieder die Federbälle in der Sebastian-Kneipp-Halle. Gastgeber TV Dillingen erwartete wegen der Ausfälle von Tobias Güttinger, Robin Fiedler, Marc Schwenger und Tamara Greber ein ausgeglichenes Spiel gegen verstärkte Gäste aus Leipzig. Dank einer geschlossenen Teamleistung gab es zum Saisonstart aber einen klaren 6:2-Erfolg.