Bissingen

23.05.2021

Ex-Bundesliga-Profi Marco Konrad möchte ein besserer Trainer werden

Plus Der Bissinger Marco Konrad hat den Lehrgang zum Fußball-Lehrer abgeschlossen. Dass der ehemalige Bundesliga-Spieler damit ins Profigeschäft zurückkehrt, ist längst keine ausgemachte Sache.

Von Walter Brugger

Natürlich überstrahlt der Name Miroslav Klose die Gruppe. Der Weltmeister von 2014 zählt zu den 25 neuen Fußball-Lehrern, die kürzlich in Frankfurt am Main zum Ausbildungsabschluss ihre Urkunde überreicht bekamen. Doch Klose war auf dem Gruppenfoto nicht das einzige bekannte Gesicht, am Lehrgang nahmen weitere Ex-Profis wie Andreas „Zecke“ Neuendorf, Hanno Balitsch oder die frühere Europameisterin Kim Kulig teil – und der aus Bissingen stammende Marco Konrad. Damit dürfte Konrad ab sofort sogar dauerhaft einen Bundesligisten coachen.

