vor 33 Min.

Den Fluch bannen

Auf diesem Weg greift Wertingen ab heute zum vierten Mal in Folge nach der Bezirksliga. Holzheim und Dillingen wollen sich wieder „Kreisligist“ nennen dürfen

Gleich drei Landkreis-Mannschaften starten am heutigen Dienstag (18.15 Uhr) in die Fußball-Relegation. Auf dem Weg Richtung Bezirksliga muss der TSV Wertingen in Petersdorf die Hürde BC Rinnenthal nehmen. In die Kreisliga zurück wollen die beiden Kreisklasse-Zweiten Dillingen und Holzheim.

Zum vierten Mal in Folge geht Wertingen in den Relegationsmarathon Richtung Bezirksliga – beim ersten Mal als BL-Viertletzter, jetzt zum dritten Mal als Kreisliga-Zweiter. Erster Gegner auf dem Weg dorthin ist der BC Rinnenthal, seines Zeichens Vizemeister der Kreisliga Ost. Rinnenthal stand fast die komplette Saison im oberen Tabellenmittelfeld und kletterte in den letzten beiden Spieltagen noch auf den Relegationsrang. Der TSV Wertingen hingegen muss erst mal die Enttäuschung vom Samstag über die verpasste Meisterschaft verdauen. Für reichlich Spannung ist gesorgt, ob der TSV seinen Relegationsfluch endlich bannen kann. Die spielerische Klasse ist beim Kreisliga-Nord-Zweiten ohne Zweifel vorhanden. (THMI)

In Mönchsdeggingen ist wie im Vorjahr der Zweite der Kreisklasse Nord I, TSV Wolferstadt, der Gegner. Die SSV hat im Vorfeld ihre Hausaufgaben gemacht, Ex-Trainer und Scout Gerhard Hildmann den Gegner unter die Lupe genommen: Stefan Fensterer und Johannes Hönle sind verletzt, Gehörlosen-Nationalspieler Robert Hofmann und Spielertrainer Chris Luderschmid, der ebenso wie Sandro Morena nach Wemding wechselt, angeschlagen. Schwer dürfte auch der Ausfall des gesperrten Standardspezialisten Kevin Reichherzer wiegen. Hier hoffen die Wolferstadter jedoch, den zunächst für drei Partien aus dem Verkehr gezogenen Akteur noch via Berufung beim Bezirkssportgericht freizubekommen. Gerechnet wird mit dem Comeback des ehemaligen Rainer Bezirksligaspielers Florian Eder.

Die Dillinger Kicker des Spielertrainerduos Felix-Adrian Körber/Dominik Riedinger sind top motiviert, haben in der Kreisklasse Nord II deutlich mehr Punkte eingefahren als Wolferstadt und wären in der KK Nord I mit sieben Zählern Vorsprung Meister geworden. Die zuletzt verletzten Leistungsträger Riedinger und Tamás Balogh hoffen auf ihren Einsatz. (SSV)

Nachdem in der Kreisklasse West II gegen Meister TGB Günzburg kein Kraut gewachsen war, geht das Unternehmen „Wiederaufstieg“ für den SV Holzheim in der Relegation weiter. Zwei Siege müssen da her, der erste in Röfingen gegen den Zweiten der Kreisklasse West I, FC Mindeltal. Die Holzheimer stimmt sich mit einem 3:2-Heimsieg im abschließenden Match gegen Peterswörth ein, die Mindeltaler unterlagen in Behlingen 1:2. Ihr Trainer ist der frühere Glötter Spieler Xheladin Bylygbashi. Der FCM gehörte zuletzt bis 2016 der Kreisliga West an. (dz)

