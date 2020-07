00:02 Uhr

Der Jahrgang 2009 wird gesichtet

Seit 2011 werden beim DFB-Stützpunkt Gundelfingen Talente gesichtet. Jetzt stehen wieder zwei Termine für den Jahrgang 2009 an.

DFB-Stützpunkt in Gundelfingen lädt zu Terminen im Juli und September ein

Nach der erfolgreichen Umstrukturierung des BFV-Talentsichtungstages im vergangenen Jahr 2019 musste der diesjährige Termin für den Nachwuchsfußballer-Jahrgang 2009 wegen Corona entfallen. Auch ein Nachholtermin des Bayerischen Fußball-Verbands ist aufgrund der aktuellen Verfügungslage in Sachen Pandemie nicht möglich oder schwer umsetzbar. Der DFB-Stützpunkt Gundelfingen lädt daher alle talentierten Kicker der Region ein, sich an den kommenden beiden Montagen (20. und 27. Juli, jeweils um 18.30 Uhr) direkt zur Grundsichtung anzumelden und mitzumachen.

Ein weiterer Nachsichtungstermin in Gundelfingen wird dann zwischen Mitte und Ende September folgen und im Voraus öffentlich kommuniziert. Stützpunktleiter Stefan Werner sagt dazu: „Wir wollen trotz der aktuellen Situation dennoch den Toptalenten und Vereinen der Region gerecht werden und bieten die Sichtung daher in Eigenregie an.“

Seit 2011 trainieren begabte Nachwuchskicker der Region im Rahmen des DFB-Förderprogramms in Gundelfingen. Als Nachfolger des Stützpunktes in Dillingen gab der damalige DFB-Stützpunktkoordinator Thomas Roy der Gärtnerstadt den Zuschlag. Am DFB-Stützpunkt werden rund 60 Jugendliche im Alter von zwölf bis 15 Jahren gefördert. Dabei stehen den Nachwuchskickern qualifizierte Trainer (DFB-Elite-Jugend-Lizenz) zur Seite, um sie alters- und leistungsorientiert zu fördern.

Der DFB-Stützpunkt stellt die regionale Alternative zu den Bundesliga-Nachwuchsleistungszentren dar – eine Einladung dorthin ist der erste große Schritt nach oben. Vom DFB-Stützpunkt zu den Lehrgängen des Verbands in der Sportschule Oberhaching ist schon ein großer Fortschritt. Über die Regionalauswahl bis in die Bayernauswahl schaffen es die talentiertesten Spieler. Wenn der Übergang in die Bayernauswahl geschafft ist, können sich die herausragenden Spieler bei den Sichtungsturnieren des DFB den zuständigen Trainern der Junioren-Nationalmannschaft präsentieren.

Aus dem DFB-Stützpunkt Gundelfingen sind derzeit 16 Spieler in den Regionalauswahlen und vier Spieler in der Bayernauswahl vertreten.

Info: Trainer oder Eltern können ihre Kinder vorab per E-Mail bei Stützpunkt-Trainer Peter Stegner unter peterstegner@gmx.de anmelden

