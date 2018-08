Einen Traum erfüllt

vor 56 Min.

Tennis: Gerhard Schoupa vom FC Gundelfingen schlägt sich bei der Senioren-WM wacker.

Von Wolfgang Adlassnig

Einmal bei einer Weltmeisterschaft mitspielen – diesen Sportler-Traum erfüllte sich Gerhard Schoupa. Der Leiter der Tennisabteilung des FC Gundelfingen qualifizierte sich vor allem dank einiger guter Resultate auf der ITF-Seniors-Tour direkt für das Hauptfeld der in Ulm/Neu-Ulm ausgetragenen Senioren-WM in seiner Altersklasse Herren 50.

Nach der Auslosung war Schoupa freilich leicht mulmig zumute. Sein Gegner war der ehemalige Profi Dimitri Poliakov aus Kiew. Der Ukrainer erreichte 1991 mit Platz 93 seine beste Weltranglistenposition, spielte im Davis-Cup und war russischer Meister, bis Verletzungen das Karriereende erzwangen. Nachdem er fast 20 Jahre keine Turniere mehr gespielt hatte, beschloss Poliakov, der mittlerweile als Tennistrainer in Hamburg arbeitet, bei den Senioren wieder in das Turniergeschehen einzusteigen. Dass er auch bei den Herren 50 zu den Besten gehört, stellte er eindrucksvoll unter Beweis. Nur an Position zehn gesetzt, gewann er souverän den Weltmeistertitel. Schoupa schaffte wie all die anderen Gegner von Poliakov keinen Satzgewinn gegen ihn. Das glatte 1:6/0:6 spiegelt dabei aber nicht die teilweise langen Ballwechsel wider. Doch der Ukrainer agierte nahezu fehlerfrei und hatte fast immer die passende Antwort auf Schoupas Spiel.

Ein Sieg in der Nebenrunde für den Spieler des FC Gundelfingen

In der Nebenrunde gewann der FCGler gegen den Finnen Hannu Hamari, verlor dann aber im Viertelfinale gegen Alain Carlier (Belgien). Im Doppel schied Gerhard Schoupa an der Seite des Niederländers Tom Lodewijk knapp im Match-Tiebreak gegen das US-Doppel Alumbaugh/Works aus.

