Elke Cramer: Verfolgerrolle statt Spitzenposition

Der TV Dillingen ist in der Badminton-Regionalliga nur noch Tabellenzweiter – zumindest für die nächsten zwei Wochen. Mit der 3:5-Niederlage in Marktheidenfeld verspielten die Nordschwaben ihre Spitzenposition. Da hilft auch der 6:2-Sieg bei Flügelrad Nürnberg nichts – Geretsried zog dank zwei Erfolgen vorbei. Am 21. März steht das Topspiel der beiden Führenden in Dillingen auf dem Programm.

Im fränkischen Marktheidenfeld mussten die TVDler krankheitsbedingt auf Annika Oliwa und Moritz Herkner verzichten. Für Oliwa rutschte Elke Cramer ins Team. Im Damendoppel an der Seite von Tamara Greber entwickelte sich ein enges Spiel, welches die Dillinger jedoch verloren. Auch das erste Herrendoppel Tobias Güttinger/Michael Teuber gab sich in zwei Sätzen geschlagen. Florian Berchtenbreiter/Marc Schwenger fanden nie wirklich ins Spiel und verloren in drei Sätzen, wodurch die Dillinger mit 0:3 hinten lagen.

Erste Niederlage des TV Dillingen

Im Dameneinzel spielte Elke Cramer ihre ganze Routine aus und punktete in zwei Sätzen. Im ersten Herreneinzel entwickelte sich ein wahrer Krimi. Nach gewonnenem ersten Satz musste sich Tobias Güttinger zweimal in der Verlängerung geschlagen geben. Michael Teuber machte genau andersrum. Er verlor den ersten Satz, konnte danach einen Gang hochschalten und die folgenden Sätze holen. Auch das Mixed Florian Berchtenbreiter/Tamara Greber trat gewohnt souverän auf und gewann in zwei Sätzen. Nun konnte Schwenger im dritten Herreneinzel noch das Gesamtremis für die Donaustädter holen. Aufgrund der fehlenden Praxis im Einzel und eines gut spielenden Gegners unterlag er aber in zwei Sätzen. Dadurch war die erste Niederlage der Saison amtlich und die Tabellenführung dahin.

Am nächsten Tag wollten die Dillinger jedoch in Nürnberg wenigstens zwei Punkte aus dem Wochenende mit heimbringen. Güttinger/ Teuber kamen gut ins Spiel und holten sich den ersten Satz klar. Danach entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, welches in den dritten Satz ging. Diesen konnten die Dillinger für sich entscheiden. Das Damendoppel Greber/Cramer kämpfte sich ebenfalls in den dritten Satz. Dort hatten ihre Gegner jedoch das bessere Ende für sich und glichen aus. Berchtenbreiter/ Schwenger fanden im zweiten Doppel zu ihrer alten Form zurück und gewannen in zwei Sätzen.

Dillinger gehen in Führung

Tobias Güttinger steigerte sich im Einzel ebenfalls und gewann gegen den Jugendnationalspieler Maurer glatt in zwei Sätzen. Elke Cramer konnte ihre starke Leistung vom Vortag bestätigen und siegte klar. Dies gelang auch Michael Teuber im zweiten Herreneinzel sowie Berchtenbreiter/Greber im Mixed. Beide Spiele wurden in zwei Sätzen gewonnen, wodurch die Dillinger mit 6:1 in Führung gingen. Im abschließenden dritten Herreneinzel musste sich Marc Schwenger in zwei Sätzen geschlagen geben. (flob)

