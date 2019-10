00:03 Uhr

Ernüchterung trotz Kampf und Leidenschaft

Der TV Dillingen stemmt sich vergeblich gegen zwei Niederlagen

Von Christian Sander

Für die Volleyballer des TV Dillingen stand der zweite Auswärtsspieltag gegen die Ligakonkurrenten aus Jettingen und Mauerstetten an. Da es am ersten Auswärtsspieltag in Mauerstetten schon keine Punkte gab, wollte die Mannschaft des TVD nun unbedingt die ersten Zähler einfahren. Die Zeichen standen leider nicht sehr gut, da sowohl Außenangreifer Ludewigt als auch Überkopfangreifer Uhlmann nicht mit an Bord sein konnten. Gegen die Jettinger Mannschaft gestaltete sich ein ausgeglichenes Spiel beider Mannschaften. Krachenden Schlagpunkten folgten Annahmefehler; guten Feldabwehren folgten verschlagene Aufschläge. Beide Mannschaften zeigten zeitweise hochklassiges Volleyballspiel, um dann immer wieder mit leichten Fehlern einen herausgearbeiteten Vorsprung einzubüßen. So verbuchte jedes der beiden Teams einen der ersten beiden Sätze mit 25:20 für sich. Die Entscheidung fiel im dritten Satz, welchen die Heimmannschaft aus Jettingen mit 25:22 für sich verbuchen konnte, weil der Dillinger Angriff in dieser Phase nur drei unnötige Fehler zugunsten der Jettinger zustande brachte. Ungebrochen im Willen stemmte sich das Dillinger Team auch im vierten Satz gegen die drohende Niederlage. Doch das Heimteam konnte den Schwung aus dem glücklich gewonnenen, dritten Satz mitnehmen und gewann auch diesen Satz ungefährdet mit 25:19 zum 3:1-Endstand.

Im zweiten Spiel traf Dillingen auf Mauerstetten, gegen die es in deren Heimhalle bereits am ersten Spieltag eine unglückliche Niederlage zu verkraften galt. In diesem Spiel wurde nun David Balheim im Außenangriff für den angeschlagenen Christian Sander eingesetzt und kam somit zu seinem Startsechs-Debüt. Zu Spielbeginn konnte der Gegner gut kontrolliert werden. Immer wieder krachende Schlagpunkte durch die Mitte von W. Makelky und Lukas Riesenegger und Schnellangriffe durch den von Steller E. Atanous-Böhm in Szene gesetzten Außenangreifer Ivan Wonenberg brachten den Gegner an den Rande der Verzweiflung. Leider war nun auch in dieser Phase das Glück dem TVD nicht gewogen. Der nach einem Zusammenprall schon leicht lädierte Außenangreifer Ivan Wonenberg musste, nachdem er erneut umgeknickt war, das Feld verletzt verlassen und durch den ebenfalls bereits verletzten Spielertrainer Christian Sander ersetzt werden. Genügte der bis dahin herausgearbeitete Vorsprung noch zum Gewinn des ersten Satzes (25:22), so sahen die Gegner die Kräfte der Dillinger schwinden und konnten die Sätze zwei und drei mit 26:24 und 25:18 für sich verbuchen.

Alles sah für die ersatzgeschwächte Truppe des TVD wieder nach einer klaren 3:1-Niederlage aus. Doch so sollte es nicht kommen. Krachend durch die Mitte von Lukas Riesenegger dominiert und aus dem Rückraum durch Überkopfangreiferersatz Jonas Dieckmann wurde der Gegner daran erinnert, dass man sich nicht kampflos ergeben würde. Ein gutes Annahme- und Stellungsspiel in der Feldabwehr mit Libero Max Hartmann und weniger Aufschlagfehler führten dazu, dass die Dillinger durch einen 25:22-Satzgewinn endlich ihren ersten Saisonpunkt feiern konnten. Nun sollte im Tiebreak der Sieg her. Beide Mannschaften spielten hochklassiges Volleyball auf Augenhöhe, mit dem knappen und glücklicheren Ende für Mauerstetten (15:13).

TV Dillingen: E. Atanous-Böhm, W. Makelky, D. Balheim, L. Riesenegger, M. Hartmann, J. Dieckmann, L. Hohenstein, I. Wonenberg, C. Sander

