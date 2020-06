13:40 Uhr

Es geht los: So startet der FC Gundelfingen in die Tennissaison

Die Tennis-Teams des FC Gundelfingen freuen sich auf verspäteten Saisonstart am Wochenende. Diese Gegner warten zum Auftakt.

Mit einigen Wochen Verspätung, aber voller Energie und Motivation können die Tennismannschaften des FC Gundelfingen endlich in die Punktrunde 2020 starten, die aufgrund der aktuellen Corona-Situation ein wenig kürzer ausfällt. Das betrifft zum einen die Anzahl der gemeldeten Mannschaften des FCG. Die beide Kleinfeldteams (U8 und U9), die Knaben U14, die zweite Junioren-U18-Mannschaft sowie die Herren 60 mussten vom Punktspielbetrieb abgemeldet werden. Zum anderen hat sich auch die Anzahl der Spiele der FCG-Mannschaften aufgrund von Rückzügen und Abmeldungen ihrer Gegner reduziert.

Tennis: Burgheim ist der erste Gegner für Gundelfingen

Nichtsdestotrotz läuten am kommenden Samstag die Herren 30, die in der Bezirksklasse 2 verblieben sind, mit ihrem ersten von insgesamt drei Spielen zu Hause gegen Burgheim die neue Saison ein. Einen Tag später begrüßen die in die Bezirksklasse 2 aufgestiegenen FCG-Damen I den TC Aichach sowie die Herren I ihre Gegner aus Nördlingen auf der heimischen Anlage. Die zweite Damenmannschaft startet am selben Tag in Lauingen in die Saison, während die Herren II in Höchstädt antreten. Die neu gegründeten Herren III spielen in der Kreisklasse 4 und geben ihr Tennisdebüt ebenfalls am Sonntag auswärts beim Neu-Ulmer Tennisklub Blau-Weiß.

Die veränderte Spielsituation und die geltenden Hygienebestimmungen sind kein Hindernis für die Mannschaften des FCG, die sich auf eine sportliche, spannende und hoffentlich erfolgreiche Tennissaison 2020 freuen. (pm)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen