04:52 Uhr

FC Gundelfingen hat weiter kein Glück mit Elfmeterpfiffen

FCG-Keeper Dominik Dewein schnappte sich nicht nur in dieser Szene den Ball vor dem Egger Angreifer Joshua Steck, sondern hielt die Gundelfinger mit einer Glanzparade in der zweiten Halbzeit im Spiel.

In der Fußball-Landesliga Südwest bleibt dem FC Gundelfingen sein Endlosthema erhalten. Trotzdem reicht es beim SV Egg an der Günz zu einem Punkt.

Von Walter Brugger

Das Thema Elfmeter beschäftigt die Landesliga-Fußballer des FC Gundelfingen mittlerweile weit mehr als ihnen lieb ist. Was daran liegt, dass zuletzt wiederholt grenzwertige oder gar nicht regelkonforme Strafstöße gegen sie verhängt wurden. Im Auswärtsspiel beim SV Egg an der Günz mussten die Grün-Weißen immerhin keine solche Entscheidung hinnehmen, das war schon mal positiv. Und trotzdem waren Elfmeter nach dem 1:1 (0:1) beider Teams wieder ein Thema.

„Ich habe es schon krachen gehört“, erklärte Guido Martin, Torwarttrainer der Egger und vergangene Saison in gleicher Funktion beim FCG tätig – und meinte den Zweikampf zwischen dem Gundelfinger Maximilian Braun und seinem ehemaligen Mitspieler Maximilian Heinle nach 77 Minuten im Egger Strafraum. „Er hat mich klar getroffen“, bestätigte auch Braun, den wohl eindeutigsten Strafstoß der vergangenen Wochen in Partien mit FCG-Beteiligung gab es vom ansonsten durchaus souverän agierenden Referee Michael Schmid trotzdem nicht. „Wahrscheinlich wird für uns nur gepfiffen, wenn Schien- und Wadenbein durch sind“, flüchtete sich der in der Regel um Sachlichkeit bemühte FCG-Trainer Martin Weng in Sarkasmus.

Gundelfingen muss Ausgleich hinnehmen

Wobei sowohl Weng wie auch der Sportliche Leiter Stefan Kerle das Endergebnis von 1:1 keineswegs als glücklich für den SV Egg einstuften. Obwohl die Grün-Weißen nach guter Leistung in der ersten Halbzeit sogar in Führung lagen. Ein Ballgewinn von Manuel Müller am gegnerischen Strafraum leitete das 0:1 ein, das dann eine Co-Produktion des frei vor dem Keeper auftauchenden Jonas Schneider und dem nach dem Querpass im Abschluss erfolgreichen Maximilian Braun war (18.). „In der zweiten Halbzeit war Egg dann schon besser. Da waren drei, vier Szenen dabei, in denen wir ein Tor hätten kassieren können“, wusste Trainer Weng und lobte in dem Zusammenhang seinen Keeper Dominik Dewein, der beispielsweise in der 72. Minute gegen Manuel Schedel eine Glanzparade zeigte. Umso ärgerlicher war es, dass seinem Team ein kollektiver Tiefschlaf die Führung kostete. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß kam Christian Jehle frei zum Abschluss und ließ sich nicht zweimal bitten – 1:1 (54.).

Ähnliche Entschlossenheit hätten sich die FCG-Verantwortlichen auch von ihren Spielern gewünscht. „Die Konterchancen waren hinten raus ja durchaus vorhanden“, wusste nicht nur der Trainer und hatte etwa die Chance des eingewechselten Bernhard Rembold im Kopf, der allerdings nicht genügend Druck hinter den Ball brachte und so SVE-Keeper Lukas Trum nicht ernsthaft forderte. Die größte Chance wäre aber der Elfmeter gewesen, doch auf einen solchen Pfiff zu ihren Gunsten hofften die Gundelfinger nicht nur im Günztal vergeblich.

