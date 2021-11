Bayernligist Gundelfingen geht an Krücken

Plus Fußball-Nachlese: Der FC Gundelfingen hat den Klassenerhalt aber längst noch nicht abgeschrieben – trotz vieler Sorgen. Das Manko der SSV Glött offenbart sich auch in Lauingen.

Worum es für die Bayernliga-Fußballer des FC Gundelfingen in den noch vier ausstehenden Partien des Jahres 2021 geht, ist nicht nur für Trainer Martin Weng klar: „Wir müssen jetzt irgendwie den Anschluss halten, damit wir im Frühjahr noch die Chance auf den Klassenerhalt haben. Dafür nehmen wir auch die Relegation in Kauf.“ Einen Punkt liegen die Grün-Weißen nur hinter dem TSV Schwabmünchen, der einen der Relegationsplätze einnimmt und kommenden Sonntag Gastgeber für den FCG ist.