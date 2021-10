Fußball

vor 51 Min.

Das Topspiel in Zusamaltheim sieht keinen Sieger

Plus Fußball-A-Klasse West III: 1:1 gegen den FC Donauried. Auch Verfolger Tapfheim spielt nur remis.

Zusamaltheim – FC Donauried 1:1

Keinen Sieger gab es im Topspiel der Fußball-A-Klasse West III zwischen Zusamaltheim und dem FC Donauried. Die Gäste waren zunächst besser drauf und kamen gut in die Partie: Sie gingen nach 18 Minuten durch ihren Torjäger Martin Draws in Führung. Die Gegenreaktion der Zusamaltheimer erfolgte schließlich noch vor dem Seitenwechsel mit dem Ausgleichstreffer von Martin Wagner. Nach der Pause wurde der VfL zwar besser, konnte den Siegtreffer aber nicht mehr erzielen. (we)

