Fußball

vor 17 Min.

Der FC Lauingen steckt im Umbruch

Plus DZ/WZ-Sommercheck: Fußball-Kreisligist Lauingen hofft auf eine sorgenfreie Saison. Der Kader wurde deutlich erweitert und weist etliche neue Gesichter auf. Zum Auftakt gibt es gleich einen Kracher.

Von Christian Schuster

Die Mohrenstäder Fußballer stellen sich für die neue Kreisliga-Saison 2021/22 neu auf. Die Mannschaft des FC Lauingen vollzieht einen deutlichen Umbruch. Coach Haris Tausend übernahm schon vor der Corona-Pause das Kommando an der Seitenlinie. Künftig wird er von Florian Scheitenberger als Co- Trainer unterstützt. Das Duo sowie Sportleiter Joachim Hauf freuen sich auf zahlreiche Zugänge. Zu den ihren zählen altbekannte, aber neue Gesichter, da nach der abgebrochenen Saison 19/21 die Kreisliga gehalten werden konnte. Der FCL hofft auf eine sorgenfreie Saison – sprich schnell die nötigen Punkte, um die Klasse zu halten. „Endlich hat der Sonntag wieder einen Sinn. Ich und die ganze Mannschaft fiebern dem Lokalderby zum Kreisliga-Start am 8. August gegen die SSV Glött entgegen“, so Haris Tausend. Außerdem steht in dieser Spielzeit das Stadtduell mit Aufsteiger Türk Gücü Lauingen auf dem Programm.

