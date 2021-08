Der freie Vorverkauf in Heidenheim beginnt

1. FC Heidenheim: Ab 4. August gibt es Fußball-Tickets für die Zweitliga-Heimspiele gegen Rostock, den HSV, Dresden und Darmstadt

Beim Zweitliga-Auftakt gegen den SC Paderborn (0:0) am 24. Juli waren erstmals seit dem vergangenen Herbst wieder Zuschauer bei einem Pflichtspiel des 1. FC Heidenheim in der Voith-Arena zugelassen. Seit Mittwoch, 28. Juli, haben Fußball-Fans jetzt die Möglichkeit, sich für alle bislang zeitgenau terminierten Heimspiele ihre Tickets zu sichern – sowohl online wie auch im Fan- und Ticketshop an der Voith-Arena. Das einwöchige Vorkaufsrecht für alle bisherigen Dauerkarteninhaber (Saison 2019/20), Mitglieder und Sponsoren endet am Dienstag. Ab Mittwoch, 4. August, beginnt nun der freie Vorverkauf für alle Interessierten.

Aktuell sind 7500 im Heidenheimer Stadion erlaubt

Laut aktueller Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg sind derzeit bis zu 7500 Zuschauer erlaubt, was einer Stadionauslastung von 50 Prozent entspricht. Knapp 4000 Fans wollten übrigens die Partie gegen Paderborn sehen – deutlich weniger als erlaubt. Für alle Besucher der Voith-Arena gilt die sogenannte „3G-Regel“ (negativ getestet, vollständig geimpft oder vollständig genesen). Zudem ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im gesamten Stadion verpflichtend – außer beim Verzehr von Speisen und Getränken am jeweiligen Sitz- oder Stehplatz.

Bislang terminiert sind folgende Heimspiele des 1. FC Heidenheim in der Zweiten Bundesliga:

3. Spieltag: Sonntag, 15. August, um 13.30 Uhr, gegen Hansa Rostock

5. Spieltag: Samstag, 28. August, 13.30 Uhr, gegen den Hamburger SV

6. Spieltag: Sonntag, 12. September, 13.30 Uhr, gegen Dynamo Dresden

8. Spieltag: Freitag, 24. September, 18.30 Uhr, gegen Darmstadt 98

Für alle diese bislang zeitgenau terminierten Heimspiele gilt zunächst noch das eingangs erwähnte Vorkaufsrecht bis einschließlich Dienstagabend, 3. August. Pro Person können bis zu zwei Tickets im Vorverkauf erworben werden. Es gibt für diese Spiele keinen Anspruch auf die bisherigen Dauerkarten-Plätze in der Voith-Arena. Ab Mittwoch, 4. August, um 10 Uhr beginnt dann der freie Vorverkauf. Eine Tageskasse am Spieltag wird es jeweils nicht geben, Karten sind also nur im Vorverkauf erhältlich.

Die Eintrittspreise in der neuen Saison reichen beim FCH vom Stehplatz für zwölf Euro (Vollzahler; ermäßigt sieben Euro, Mitglied sechs Euro, Kind drei Euro) bis zum teuersten Sitzplatz auf der Haupttribüne für 30 Euro (Vollzahler; ermäßigt 25 Euro, Mitglied 24 Euro, Kind 13 Euro).

Ermäßigungen gelten für Schüler, Rentner, Menschen mit Behinderung, Zivil- und Wehrdienstleistende sowie Studenten. (pm/dz)