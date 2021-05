Der nächste Rückkehrer in Höchstädt

Kaderplanung: Talent Mihael Zecevic will sich in der ersten Mannschaft der SSV etablieren.

Einen weiteren Rückkehrer kann Noch-Kreisligist SSV Höchstädt zur kommenden Fußball-Saison 2021/22 in seinen Reihen begrüßen. Mihael Zecevic kommt von den A-Junioren des FC Lauingen wieder zu den Rothosen und will den Sprung vom Junioren-Lager direkt in die erste Mannschaft schaffen.

Zecevic war vor einigen Jahren mit seiner Familie aus Kroatien nach Höchstädt gezogen und anschließend von der D-Jugend bis zur A-Jugend für die Höchstädter Jugendmannschaften aktiv, ehe er mangels einer eigenen Höchstädter A-Jugend sein letztes Jugendjahr quasi ausgeliehen in Lauingen verbrachte.

Zecevic hat erstklassige Ausbildung erhalten

„Mihael hat bei seinem vorherigen Jugendverein NK Sloga Kriz eine erstklassige Ausbildung erhalten und war bis zu seinem Umzug in der höchsten Jugendliga Kroatiens aktiv. Er gehörte in unserer Jugend von Beginn an zu den talentiertesten Spielern und wurde oftmals auch frühzeitig in höheren Jugendmannschaften gegen ältere Spieler eingesetzt“, sagt SSV-Sportleiter Johannes Ebermayer und ergänzt: „Daher trauen wir ihm auch direkt den Sprung in die erste Mannschaft zu und freuen uns sehr über seine Rückkehr.“

Zecevic spielt vorranging in der Innenverteidigung, kann allerdings auch problemlos auf einigen weiteren Positionen agieren und verschafft dem neuen Trainer Michael Mayerle somit ein hohes Maß an Flexibilität.

Wie schon gemeldet, haben mit Sebastian Letzing (Co-Trainer) und Sebastian Kölle (Abwehrspieler) bereits zwei Eigengewächse den Weg zurück zu ihrem Heimatverein gefunden. (JOEB)

