Fußball

vor 34 Min.

Drei richtungsweisende Partien für den TSV Wertingen

Plus Fußball-Bezirksliga Nord: „CP3“ kann den Unterschied ausmachen, soll aber behutsam wieder aufgebaut werden.

Von Michael Thiel

Für Wertingen stehen entscheidende Wochen an. In ihren nächsten drei Bezirksliga-Begegnungen haben es die TSV-Fußballer mit Ziemetshausen, Mertingen und Pöttmes zu tun – drei Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Teil eins von drei startet am Sonntag um 15 Uhr in Ziemetshausen.

