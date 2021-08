Drittes Spiel, dritte Niederlage

Plus Fußball-Bezirksliga Nord: 0:2 gegen Stätzling – Wertingen wartet weiter auf ersten Saisonpunkt.

Der TSV Wertingen muss sich auch dem Favoriten aus Stätzling geschlagen geben. Wieder war es eine schwächere zweite Hälfte, die die Kehrle-Truppe bei der 0:2-Heimniederlage um etwas Zählbares brachte. Es war das dritte Saisonspiel der Zusamstädter – und das dritte ohne Punktgewinn.