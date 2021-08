Fußball

Ein Gewitter stoppt den FC Lauingen

Plus Fußball-Kreisliga West: 2:1-Führung gegen Balzhausen nutzt den Mohrenstädtern nichts. Die SS Glött stürmt zu einem 4:0 in Ellzee. Kein Sieger beim Derby in Gundelfingen.

FCL – Balzhausen 2:1 abgebrochen

Im Heimspiel der Fußball-Kreisliga West drehte der FC Lauingen zwar einen schnellen 0:1-Rückstand zur 2:1-Führung gegen Balzhausen, doch Punkte gibt es dafür nicht. Wegen eines Gewitters wurde die Partie in der zweiten Hälfe abgebrochen. Den besseren Start erwischten die Gäste und gingen bereits in der 2. Minute per Foulelfmeter von Moritz Deni in Führung. Der FCL zeigt sich nicht geschockt und erarbeitete sich Chancen. Nachdem Christoph Marek einen Freistoß nur knapp verzogen hatte, setzte sich fünf Minuten später Stefan Pertler durch, und beim zweiten Ball war Christoph Marek zur Stelle – 1:1 (15). Eine Viertelstunde später verfehlte FCL-Kapitän Janik Schreitmüller das Ziel um Zentimeter. In der 29. Minute setzte sich Philipp Schachner auf der linken Außenbahn durch, bei seinem Abschluss behielt zunächst TSV-Keeper Lukas Röttle die Oberhand, doch Marek war zur Stelle und verwandelte im Nachsetzen zur 2:1-Führung (29). Nach wenigen gespielten Minuten in der zweiten Halbzeit brach der Unparteiische gegen 16.45 Uhr die Partie dann aber ab. (JOH)

