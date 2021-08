Ein halbes Dutzend für die Glötter Lilien

Plus Fußball-Kreisliga West: 6:0-Erfolg über Balzhausen. Gundelfinger U23 punktet auswärts voll. Vier Strafstöße bei der 0:4-Niederlage von TGL in Wiesenbach – auch der FCL verliert.

Vier Elfmeter – zwei davon durch die Gastgeber verwandelt – und zwei Treffer Mitte der zweiten Hälfte entschieden diese Partie der Fußball-Kreisliga West zugunsten der gastgebenden Spielvereinigung. Einen Strafstoß vergaben die Wiesenbacher (Daniel Steck), einen kurz nach der Pause verschoss der Aufsteiger aus Lauingen (Spielertrainer Sahin Tasdelen). Der letztgenannte Elfmeter war die große Chance der Gäste auf den 1:1-Ausgleich. Für Türk Gücü setzte es nach dem Heim-1:2 vor Wochenfrist im Derby gegen die SSV Glött die zweite Saisonniederlage. (dz)