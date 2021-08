Ein unerwartetes Topspiel im Glötter Lilienstadion

Plus Fußball-Kreisligen: Dass die Glötter Tabellenführer sind, überrascht ebenso wie Rang zwei des Aufsteigers Balzhausen.

Ganz ohne Lokalderby präsentiert sich das Fußball-Wochenende in den Kreisligen West und Nord. Bis auf die SSV Glött im Topspiel gegen Balzhausen und den TSV Binswangen treten alles Landkreis-Teams zudem auswärts an.