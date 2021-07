Es ist angerichtet beim Aufsteiger in Binswangen

Plus DZ/WZ-Fußballcheck: Als Kollektiv möchte sich der TSV Binswangen in der Kreisliga Nord präsentieren. Dabei wird es auch auf die Erfahrung des neuen Trainers Ewald Gebauer ankommen.

Nach neun Jahren Kreisklasse kehren die Binswanger Fußballer in die Kreisliga zurück. Und es ist angerichtet. Während des Wechselfensters hat sich wenig Spektakuläres ergeben. In erster Linie baut der TSV auf den eigenen Nachwuchs und auf Spieler aus dem Umfeld. Als größere Schlagzeile taugt immerhin die Neuverpflichtung von Ewald Gebauer: Der neue Coach hat auf seiner sportlichen Visitenkarte sowohl als Spieler wie auch als Trainer durchwegs mit höherklassigen Vereinen zu tun gehabt.