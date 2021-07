Fußball

Gundelfingens Plattform für eigene Talente

An der Taktiktafel erklärt der neue Trainer Peter Stegner, was er von den U23-Spielern des FC Gundelfingen erwartet.

Plus DZ/WZ-Fußballcheck: Der FC Gundelfingen hat sich für seine U23 nicht groß um Neuzugänge bemüht, denn die sollen bevorzugt aus dem Nachwuchsleistungszentrum kommen – genauso wie der neue Trainer.

Von Walter Brugger

Bis zum Abbruch der Corona-Saison 2019/21 lag die U23 des FC Gundelfingen aussichtsreich im Aufstiegsrennen der Fußball-Kreisliga West, hatte die zweitmeisten Zähler hinter dem Meister TSV Ziemetshausen eingefahren. Weil der Punkteschnitt aber minimal schwächer war als der des VfR Jettingen, wurden die Gärtnerstädter am Schluss als Dritter geführt. Bevor die Grün-Weißen am 7. August in die neue Kreisliga-Runde starten, müssen sie sich noch dem Kick-Off-Check der DZ/WZ unterziehen.

