Fußball

vor 32 Min.

Gundelfinger Bauchlandung statt Befreiungsschlag

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Der FC Gundelfingen ist beim FC Ismaning zwar nicht das schlechtere Team, aber deutlich weniger effektiv und verliert letztlich mit 1:4.

Von Walter Brugger

Am Ende hatte Martin Weng alles in die Waagschale geworfen, was der reduzierte Kader seines FC Gundelfingen hergab. Der Trainer des Fußball-Bayernligisten hoffte beim FC Ismaning auf eine erfolgreiche Aufholjagd, belohnt wurde der Mut nicht. Statt 2:2 hieß es am Ende 4:1 (1:0) für die Oberbayern, die in den Schlussminuten durch den eingewechselten Sturmtank Daniel Gaedke noch zweimal trafen.

