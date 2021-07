Gundelfinger Rückkehr nach 286 Tagen

Plus Fußball-Bayernliga Eine lange Zwangspause endet für den FC Gundelfingen mit dem Heimspiel gegen den Titelkandidaten FC Ingolstadt II. Trainer Weng hat vor allem in der Defensive die Qual der Wahl.

286 Tage lang gab es kein Punktspiel mehr im Schwabenstadion. Was seit der Einweihung im Jahr 1963 die längste, allerdings unfreiwillige Pause war. Am Samstag (17 Uhr) hat die lange Warterei ein Ende, gegen den FC Ingolstadt II rollt der Ball wieder. Und das sogar eine Klasse höher als beim bis dato letzten Auftritt gegen den TuS Geretsried, der vergangenen Oktober mit dem 3:3 einen Punkt beim späteren Landesliga-Meister entführte.