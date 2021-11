Fußball

vor 48 Min.

Höchstädt überzeugt gegen den Zweiten

Kaum ein Durchkommen gab es beim Derby in Wortelstetten. Hier wird Gastgeber Albert Spingler (am Ball) gleich von mehreren FC-PUZ-Spielern umringt.

Plus Fußball-Kreisklasse Nord II: Keine Treffer im Gemeindederby zwischen Wortelstetten und dem FC Pfaffenhofen-UZ.

Höchstädt – Oberndorf 3:0

In einer starken ersten Halbzeit legten die Höchstädter den Grundstein zu einem verdienten 3:0-Heimerfolg gegen Tabellenzweiten Oberndorf (Herbstmeister ist Riedlingen). Bereits nach 30 Sekunden dieser Partie der Fußball-Kreisklasse Nord II tauchte Manuel Fischer frei vor Gästekeeper Mayr auf, konnte diesen aber nicht überwinden. Auch einen Schuss von Thomas Junginger hielt er in der Folge souverän. Nach einem Freistoß von Benedikt Wurm traf der starke SSV-Youngster Mihael Zecevic schließlich zum verdienten 1:0 (19.). Mayr hielt kurz vor der Pause erneut stark gegen Sebastian Letzing, ehe Letzing erneut auf Vorlage von Wurm zum 2:0-Pausenstand einnetzte (43.). Mit dem Pausenpfiff kratzte SSV-Verteidiger Manuel Fischer einen Kopfball von VfB-Kapitän Fabian Kretschmer von der Linie. Die energisch aus der Kabine kommenden Gäste setzten die Heimelf stark unter Druck, scheiterten aber letztlich am sicheren Marco Kommer. Einen Konter vollendete Luca Gerstmeir zur Entscheidung (78.). In der Schlussminute hielt Kommer einen Handelfmeter. (JOEB)

