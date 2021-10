Fußball

17:49 Uhr

Im Training kommt es für Gundelfingen knüppeldick

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Die angespannte Personalsituation verschärft sich beim FC Gundelfingen vor dem Gastspiel bei Jahn Regensburg II. Coach Weng macht „Jetzt-erst-recht-Stimmung“ aus.

Von Walter Brugger

Die Situation ist alles andere als einfach. Neun Spiele schon wartet der FC Gundelfingen auf einen Sieg in der Fußball-Bayernliga Süd und ist dadurch in die Abstiegszone abgerutscht. „Dass es für uns nur um den Klassenerhalt geht, das kommt ja nicht wirklich überraschend“, verweist FCG-Trainer Martin Weng zurecht auf seine entsprechenden Aussagen und die der Verantwortlichen vor der Saison. Was Weng & Co. allerdings aktuell richtiges Kopfzerbrechen bereitet, ist die äußerst angespannt Personalsituation vor der Partie am Samstag (16 Uhr) beim SSV Jahn Regensburg II.

