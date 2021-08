In Schwenningen unter die Räder gekommen

Plus Fußball-A-Klasse West III: Lutzinger 0:7-Schlappe beim FC Donauried. Erster Sieg für Neuling SCU.

Schon im zweiten Saisonspiel gelang Aufsteiger Unterliezheim der erste Sieg – nach dem 1:1 gegen Tapfheim zum Saisonauftakt der Fußball-A-Klasse West III. Die Gäste starteten zwar temperamentvoll, doch der SCU nahm zunehmend das Heft in die Hand und war über weite Strecken spielbestimmend. Nikolai Kunert traf nach einem schönen Spielzug auf Zuspiel von Matthias Rauh zum 1:0 (27.). Der SCU vergab bis zur 60. Minute mehrere klare Chancen, nur Christoph Schweyer traf in der 52. Minute im dritten Nachschuss zum bis dahin verdienten 2:0. Der Anschlusstreffer durch Lukas Simon Filbrich (64.) brachte Villenbach zurück ins Spiel. Dank einer stabilen Abwehr, aus der Manuel Brückner mit einer starken Leistung herausragte, brachte der SCU die Führung über die Zeit. (HP)