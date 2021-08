Fußball

vor 18 Min.

Kein Gewinner im Klassiker bei der SSV Glött

Plus Fußball-Kreisliga West: Glötts Lilien und der FC Lauingen trennen sich 1:1. Neuling TG Lauingen feiert gleich zum Auftakt seinen ersten „Dreier“. Die U23 des FC Gundelfingen legt mit einem klaren Auswärtserfolg los.

Glött – FC Lauingen 1:1

350 Zuschauer wollten zum Saisonauftakt der Fußball-Kreisliga West den Derby-Klassiker zwischen der SSV Glött und dem Gast aus der Mohrenstadt miterleben. Sie sahen im Lilienstadion zwei hoch motiviert zu Werke gehende Kontrahenten. Referee Helmut Bößhenz hatte alle Hände voll zu tun, um die Gemüter auf beiden Seiten in Zaum zu halten. Beide Teams versuchten zunächst einen geordneten Spielaufbau. Während Glött nach knapp einer halben Stunde zwei gute Möglichkeiten nicht erfolgreich abschließen konnte, nutzte der Gast aus Lauingen gleich die erste sich bietende Chance: In Torjägermanier behauptete sich Christoph Marek gekonnt gegen zwei SSV-Verteidiger und vollstreckte ins kurze Eck – SSV-Keeper Trenker war machtlos (29.). Erst jetzt agierten auch die Gastgeber zielstrebiger. Es folgte die beste Phase der Lilien. Der Ausgleichstreffer in der 42. Minute war die logische Konsequenz: Nach starker Vorarbeit von Andreas Schrettle zog Neuzugang Jonas Stutzmüller aus 20 Metern zum 1:1 ins lange Eck ab. Beide Teams mussten bis dahin schon verletzungsbedingte Wechsel vornehmen, was sich hüben wie drüben negativ auswirkte. Mit zunehmender Spielzeit entwickelte sich daher eine hektische und teils zerfahrene Partie. Glött vergab nach gut einer Stunde durch Espig die Führung. Lauingen kam nach einer unnötigen Gelb-Roten Karte von Philipp Strehle nochmals auf und verpasste durch Winkler den möglichen Derbysieg. (RÖB)

