Das Daumendrücken hat sich gelohnt

SV Holzheim rettet 3:2-Vorsprung ins Ziel

Donaumünster 3:2. Ein interessantes Spiel sahen die Zuschauer am letzten Spieltag vor der Winterpause in Holzheim. Die Aschberger starteten gut in die Partie. Daniel Scheider konnte bereits nach fünf Minuten den ersten Treffer für seine Mannschaft verbuchen. Der SVD/E musste sich kurz erst wieder sammeln, übte danach aber Druck aus. Ein Abwehrfehler der heimischen Mannschaft wurde direkt bestraft und Stengel konnte zum 1:1 ausgleichen (20.). Der SV H brauchte kurz, um wieder richtig ins Spiel zu finden, konnte aber bis zur Halbzeit sich das ein oder andere Mal wieder gut in Szene setzen. Nach dem Seitenwechsel waren dann die Gastgeber wieder mehr am Drücker. Kapitän Stefan Allmis verwandelte einen Freistoß zum 2:1. (51). Holzheim blieb weiter am Drücker und kämpfte sich immer wieder vors gegnerische Tor. Julian Rupp erhöhte zum 3:1 (64). Die Gäste versuchten das Ruder herumzureißen, scheiterten aber immer wieder an der vielbeinigen Abwehrder Gastgeber . Laurin Bumberger fand dann aber den Weg vors Tor und traf zum 3:2 für Donaumünster. Die Partie bekam eine spannende Schlussphase – Holzheim behielt letztlich jedoch die Oberhand und ging als verdient Sieger vom Platz. (TF)

SV Holzheim: Heimbach, Haringer, J. Scheider, Rupp, D. Scheider, St. Allmis , T. Allmis (61. Pennacchia), Peter (74. Czernoch), Miller, Petermann, Somodi (87. Schade