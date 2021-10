Türk Gücü Lauingen freut sich auf den Liga-Krösus

Plus Ercüment Elisert, Abteilungsleiter von Türk Gügü Lauingen, lobt Gegner VfR Jettingen in höchsten Tönen. Schafft der SV Holzheim die Wende?

Tabellendritter gegen Spitzenreiter – was nach einem Top-Spiel klingt und ist, weckt bei Abteilungsleiter Ercüment Elisert von Türk Gücü Lauingen große Vorfreude: „Wir sind gespannt auf den Vergleich mit der besten Mannschaft der Liga“, hofft der Funktionär der Gastgeber auf einen offenen Schlagabtausch.