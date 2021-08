Fußball

vor 51 Min.

Landkreis-Duelle in Lauingen und Schretzheim

Plus Fußball-Kreisligen: Auch die U23 des FC Gundelfingen und Kicklingen wollen ihren Heimvorteil nutzen.

Das Derby der Fußball-Kreisliga West am Sonntag (15 Uhr) bei Aufsteiger Türk Gücü Lauingen ist für die SSV Glött ihr zweites Auswärtsspiel in Folge. Auch in der Kreisliga Nord stehen sich mit Gastgeber BC Schretzheim und Neuling Binswangen zeitgleich zwei Landkreis-Teams im direkten Vergleich gegenüber.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen